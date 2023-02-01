ВТБ (Беларусь) открыл региональную дирекцию банка в Витебске (пр. Московский, 16).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, офис будет обслуживать 88 тысяч розничных и 2 тысячи корпоративных клиентов. Население и бизнес смогут воспользоваться в нем всеми банковскими продуктами и услугами.

В новом отделении физлицам доступны оформление вкладов и кредитов, выпуск всех видов карт, платежи, обмен валюты, подключение страховых продуктов. Специалисты банка готовы проконсультировать клиентов по использованию дистанционных сервисов для доступа к услугам и счетам 24/7.

Региональная дирекция позволит в полном объеме обслуживать корпоративных клиентов всей Витебской области. Компании и предприятия смогут открыть здесь счет в необходимой валюте, оформить депозит, получить кредитное финансирование, подключить зарплатный проект. Также в отделении можно настроить доступ в интернет-банк для бизнеса и воспользоваться сервисом «Офис в банке» для самостоятельного управления финансовыми инструментами.

«Только в 2022 году витебское отделение посетили около 100 тысяч клиентов. Поэтому спустя 12 лет после появления здесь офиса ВТБ (Беларусь) расширяет присутствие в регионе, открывая полноценный филиал в областном центре. Региональная дирекция в центре города позволит поддерживать высокий уровень обслуживания витебчан и усилить клиентский сервис для 2 тысяч корпоративных клиентов из Витебской области, число которых в прошедшем году выросло на 16%», – комментирует заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Андрей Артышко.

Сегодня в Витебской области действует 3 отделения ВТБ (Беларусь) – в Витебске, Орше и Полоцке. Всего в республике работает 5 региональных дирекций, 18 дополнительных офисов и свыше 50 кредитных центров банка.