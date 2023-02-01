БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ КАССЫ № 2 ЦБУ 1 В БРЕСТЕ

12:34 02.02.2023 ЗАО «Цептер Банк» с 1 февраля 2023 г. возобновило работу приходно-расходной кассы (ПРК) №2 ЦБУ 1 в Бресте (ул. Советская, 34. Торговый центр «Дидас Персия»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ПРК №2 осуществляется покупка, продажа и конверсия следующих видов наличной иностранной валюты: долларов США, евро, российских рублей, злотых и юаней.