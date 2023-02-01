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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
11:47 02.02.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило возможности кредита на потребительские нужды «Лагодны».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно оформить кредит на покупку товаров белорусского производства. Ставка по кредиту – ставка рефинансирования + 5,6% (17,1% годовых по состоянию на 1 февраля 2023 года).
Кредит предоставляется посредством безналичного перечисления денежных средств в соответствии с указаниями кредитополучателя в оплату приобретаемых товаров, работ, услуг.
Для получения такого финансирования кредитополучателю дополнительно необходимо предоставить в банк счет-фактуру, договор и/или иные документы для оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг с указанием информации о стране производителя товара, работы, услуги.
Оформить кредит можно в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 10 тысяч рублей.
Средства предоставляются на срок до 5 лет. При этом есть возможность получения отсрочки по уплате основного долга по кредиту на срок до 6 месяцев.
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