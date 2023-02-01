ОАО «Банк БелВЭБ» расширило возможности кредита на потребительские нужды «Лагодны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно оформить кредит на покупку товаров белорусского производства. Ставка по кредиту – ставка рефинансирования + 5,6% (17,1% годовых по состоянию на 1 февраля 2023 года).

Кредит предоставляется посредством безналичного перечисления денежных средств в соответствии с указаниями кредитополучателя в оплату приобретаемых товаров, работ, услуг.

Для получения такого финансирования кредитополучателю дополнительно необходимо предоставить в банк счет-фактуру, договор и/или иные документы для оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг с указанием информации о стране производителя товара, работы, услуги.

Оформить кредит можно в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 10 тысяч рублей.

Средства предоставляются на срок до 5 лет. При этом есть возможность получения отсрочки по уплате основного долга по кредиту на срок до 6 месяцев.