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АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ США

11:21 02.02.2023 ЗАО «Альфа-Банк» с 1 февраля 2023 года изменило ставки по вкладам в белорусских рублях и долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному вкладу «Альфа-Сливки» в BYN на 18 месяцев ставка составляет: 1-6 месяцев — 18%, далее - 8%. По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» в BYN на 13 месяцев ставка составляет 12,5%, 18 месяцев — 12,8%, 26 месяцев — 12,5%. По безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» в BYN на 18 месяцев — 12,5%. По отзывному депозиту «Альфа-Вклад» в USD на 18 месяцев ставка составляет 0,5%. По безотзывному «Альфа-Вкладу» в USD на 15 месяцев ставка определена в размере 1,75%, 25 месяцев — 2%, 55 месяцев — 2,25%.