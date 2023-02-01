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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ США
11:21 02.02.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 1 февраля 2023 года изменило ставки по вкладам в белорусских рублях и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному вкладу «Альфа-Сливки» в BYN на 18 месяцев ставка составляет: 1-6 месяцев — 18%, далее - 8%.
По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» в BYN на 13 месяцев ставка составляет 12,5%, 18 месяцев — 12,8%, 26 месяцев — 12,5%.
По безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» в BYN на 18 месяцев — 12,5%.
По отзывному депозиту «Альфа-Вклад» в USD на 18 месяцев ставка составляет 0,5%.
По безотзывному «Альфа-Вкладу» в USD на 15 месяцев ставка определена в размере 1,75%, 25 месяцев — 2%, 55 месяцев — 2,25%.
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