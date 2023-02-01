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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛИМИТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД СОСТАВИТ 4,66 МЛРД РУБЛЕЙ


10:35 02.02.2023

Постановлением Совмина и Нацбанка № 89/4 от 31 января 2023 установлен лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2023 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит объема эмиссии облигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на 2023 год определен в размере 4660 млн рублей.

Напомним, скорректированный лимит на 2022 год был 5,004 млрд рублей.
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