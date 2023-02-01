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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДОПВЗНОСЫ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
09:40 02.02.2023
Банк «Решение» временно приостанавливает допвзносы по вкладам в инвалюте.
«...с 2 февраля 2023 года будут временно приостановлены дополнительные взносы по вкладам (депозитам) в иностранной валюте», - говорится в сообщении финучреждения.
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