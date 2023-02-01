БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДОПВЗНОСЫ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ

09:40 02.02.2023 Банк «Решение» временно приостанавливает допвзносы по вкладам в инвалюте. «...с 2 февраля 2023 года будут временно приостановлены дополнительные взносы по вкладам (депозитам) в иностранной валюте», - говорится в сообщении финучреждения.