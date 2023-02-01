ОАО «Банк БелВЭБ» водит новый платежный инструмент по банковским переводам для юридических лиц и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность использования сводного платежного поручения для перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц с базовыми условиями обслуживания как при наличии, так и при отсутствии заключенного с плательщиком договора в соответствии с главой 6 «Зарплатные проекты» Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».

Ставка тарифа за зачисление денежных средств на счета физических лиц, в том числе и с базовыми условиями обслуживания, остается неизменной.

Соответствующие изменения вносятся в тарифы с 1 марта 2023 года.