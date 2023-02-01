ОАО «Белагропромбанк» улучшило условия кредита на автомобили Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предлагается воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 4,5% годовых.

Подробную информацию об условиях и порядке предоставления кредитов можно узнать на сайте банка на странице "Автокредит для приобретения автомобилей марки Geely", а также в Контакт-центре банка по короткому номеру 136.