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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ КРЕДИТА НА АВТОМОБИЛИ GEELY В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УЛУЧШИЛИСЬ
14:21 01.02.2023
ОАО «Белагропромбанк» улучшило условия кредита на автомобили Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предлагается воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 4,5% годовых.
Подробную информацию об условиях и порядке предоставления кредитов можно узнать на сайте банка на странице "Автокредит для приобретения автомобилей марки Geely", а также в Контакт-центре банка по короткому номеру 136.
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