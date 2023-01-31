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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНКУ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТУ ДЛЯ БНБК
12:24 01.02.2023
Постановлением Совета министров №75 от 30 января 2023 года белорусско-российскому ОАО «Белгазпромбанк» предоставлены гарантии правительства в погашении остатка основного долга по кредиту, выданного банком ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК).
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, гарантии предоставляются по кредиту в погашении остатка основного долга в сумме 1 439 281 200,4 российского рубля по кредиту, выданному на срок до 29 декабря 2023 года в соответствии с кредитным договором от 28 июля 2022 года.
Плата за предоставление гарантии правительства Беларуси производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредитов.
Персональная ответственность за своевременное погашение, обслуживание и целевое использование кредита возложена на генерального директора ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», министра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя премьер-министра, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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