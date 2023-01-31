|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
10:36 01.02.2023
ОАО «СтатусБанк» с 1 февраля 2023 г. изменяет ставки по ряду кредитных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитным продуктам "Овердрафт" и "Овердрафт зарплатный" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 17,14% годовых.
По кредиту "Ваши деньги" процентная ставка устанавливается в размере: 12 месяцев - 16,8%, 24 месяца - 17%, 36 месяцев - 17,14%.
По кредитному продукту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: первые 3 месяца - 15%, последующий период - 17,14%.
По кредиту "Универсальный" процентная ставка устанавливается в размере 15% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор" или ООО "ИнДиЭсБай"). В иных случаях процентная ставка по договору - 17,14%.
По кредитному продукту "Быстрые покупки" процентная ставка устанавливается в размере: 6 месяцев - 16,2%, 12 месяцев - 16,4%, 18 месяцев - 16,6%, 24 месяца - 16,8%, 30 месяцев - 17%, 36 месяцев - 17,14%.
По кредиту "Быстрые покупки BY" процентная ставка устанавливается в размере 17,14%, "Ваши деньги комфорт" - 15%.
По кредитному продукту "Покупки Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: 6 и 12 месяцев - 11,5%, 18 и 24 месяца - 15%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2023
Курсы в банках
на 01.02.2023
Конвертация в банках
на 01.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте