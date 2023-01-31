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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ


10:36 01.02.2023

ОАО «СтатусБанк» с 1 февраля 2023 г. изменяет ставки по ряду кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитным продуктам "Овердрафт" и "Овердрафт зарплатный" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 17,14% годовых.

По кредиту "Ваши деньги" процентная ставка устанавливается в размере: 12 месяцев - 16,8%, 24 месяца - 17%, 36 месяцев - 17,14%.

По кредитному продукту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: первые 3 месяца - 15%, последующий период - 17,14%.

По кредиту "Универсальный" процентная ставка устанавливается в размере 15% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор" или ООО "ИнДиЭсБай"). В иных случаях процентная ставка по договору - 17,14%.

По кредитному продукту "Быстрые покупки" процентная ставка устанавливается в размере: 6 месяцев - 16,2%, 12 месяцев - 16,4%, 18 месяцев - 16,6%, 24 месяца - 16,8%, 30 месяцев - 17%, 36 месяцев - 17,14%.

По кредиту "Быстрые покупки BY" процентная ставка устанавливается в размере 17,14%, "Ваши деньги комфорт" - 15%.

По кредитному продукту "Покупки Лайт" процентная ставка устанавливается в размере: 6 и 12 месяцев - 11,5%, 18 и 24 месяца - 15%.
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