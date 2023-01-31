ОАО «Технобанк» с 1 февраля 2023 г. запускает экспресс кредитование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты предоставляются субъектам хозяйствования, срок ведения бизнеса которых превышает 12 месяцев.

Кредиты предлагаются в форме невозобновляемой кредитной линии, в размере до 555 тыс. белорусских рублей в эквиваленте; в белорусских и российских рублях, а также долларах США сроком на 18 или 36 месяцев.

Преимущества быстрых кредитов в ОАО «Технобанк»: сокращенный пакет документов; предоставление кредита на любые бизнес-цели; возможность получения кредита без залогового обеспечения; высокая скорость рассмотрения заявки (как правило, не более 3-х дней по беззалоговым кредитам).