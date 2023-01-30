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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРОДЛИЛ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ БАНКНОТ В ИНВАЛЮТЕ


14:55 31.01.2023

ОАО «Банк БелВЭБ» по 31 декабря 2023 года продлил временное прекращение осуществления физическими лицами операций замены наличной иностранной валюты в кассах банка. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Операция замены – замена изъятых или изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов.
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