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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРОДЛИЛ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ БАНКНОТ В ИНВАЛЮТЕ
14:55 31.01.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» по 31 декабря 2023 года продлил временное прекращение осуществления физическими лицами операций замены наличной иностранной валюты в кассах банка. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.
Операция замены – замена изъятых или изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов.
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