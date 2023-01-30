Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» ESG-рейтинг на уровне A.esg (прогноз позитивный).

ОАО «Белинвестбанк» характеризуется высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах.

Деятельность ОАО «Белинвестбанк» в сфере ESG характеризуется достаточно высокой информационной прозрачностью. Объект рейтингования на постоянной основе публикует отчетность о своей социальной активности. Банк ежеквартально осуществляет самостоятельную оценку деятельности в области устойчивого развития. Стратегия развития ОАО «Белинвестбанк» в полной мере отражает стремления банка в направлении ESG-трансформации.

По результатам проведенных интервью с менеджерами ОАО «Белинвестбанк» (пятью штатными сотрудниками) установлено отсутствие явных противоречий между реальным функционированием бизнес-процессов внутри объекта рейтингования и их регулированием, предусмотренным локальными правовыми актами банка.

Подходы банка к управлению социальными и экологическими рисками являются в высокой степени прогрессивными и согласуются с ведущими мировыми практиками. С учетом ожидаемого повышения уровня деловой репутации банка в краткосрочном периоде, для присвоенного ESG-рейтинга был установлен позитивный прогноз – BIK Ratings ожидает повышения ESG-рейтинга ОАО «Белинвестбанк» в течение 365 дней.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, по результатам анализа банку были даны рекомендации по совершенствованию локальных правовых актов и проведению мероприятий в сфере ESG-трансформации, которые способны улучшить текущие подходы ОАО «Белинвестбанк» к стратегическому управлению устойчивым развитием и ESG-рисками, а также могут позитивно повлиять на уровень его ESG-рейтинга.

BIK Ratings – это первое и в настоящее время единственное рейтинговое агентство в Беларуси, аккредитованное Национальным банком.