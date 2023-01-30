ОАО «БНБ-Банк» с 1 февраля 2923 года увеличивает лимиты на выдачу наличной иностранной валюты в своих банкоматах по карточкам Visa и Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, суточный лимит на снятие с карточек БНБ-Банка составит 550 USD/500 EUR (снятие наличных долларов и евро с карточек «Белкарт», выпущенных БНБ-Банком, возможно только в устройствах БНБ-Банка).

Лимиты на снятие с карточек банков-нерезидентов: суточный лимит на снятие — 550 USD/500 EUR; недельный лимит — 550 USD/500 EUR.

В финучреждении обращают внимание, что со стороны БНБ-Банка есть комиссия за снятие с карточек банков-нерезидентов в размере 15% от суммы операции, при этом сутки отсчитываются от времени совершения операции.

Отмечается также, что с 28 сентября 2022 в банкоматах БНБ- Банка установлен запрет на пополнение иностранной валютой любых карточек.