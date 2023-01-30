Постановлением правления Национального банка № 485 от 23 декабря 2022 г. определен перечень сведений, составляющих банковскую тайну, которые необходимы для оказания электронных услуг, осуществления административных процедур в электронной форме, а также обеспечения создания и функционирования личных электронных кабинетов на базе единого портала электронных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в состав сведений, составляющих банковскую тайну, входит информация о платежах, совершенных при оказании электронных услуг или осуществлении административных процедур (например, сведения о плательщике, получателе платежа, поставщике платежных услуг, деталях и реквизитах платежа, платежных инструментах, средствах платежа и их переводе, реквизитах платежной инструкции).

Кроме того, в перечень сведений, составляющих банковскую тайну, включена информация, предоставляемая (передаваемая) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в рамках электронных услуг, оказываемых оператором этой системы.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 г.