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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ
09:45 31.01.2023
Постановлением правления Национального банка № 485 от 23 декабря 2022 г. определен перечень сведений, составляющих банковскую тайну, которые необходимы для оказания электронных услуг, осуществления административных процедур в электронной форме, а также обеспечения создания и функционирования личных электронных кабинетов на базе единого портала электронных услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в состав сведений, составляющих банковскую тайну, входит информация о платежах, совершенных при оказании электронных услуг или осуществлении административных процедур (например, сведения о плательщике, получателе платежа, поставщике платежных услуг, деталях и реквизитах платежа, платежных инструментах, средствах платежа и их переводе, реквизитах платежной инструкции).
Кроме того, в перечень сведений, составляющих банковскую тайну, включена информация, предоставляемая (передаваемая) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в рамках электронных услуг, оказываемых оператором этой системы.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 г.
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