СБЕР БАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ 2022 ГОДА

17:40 30.01.2023 Расширение онлайн-возможностей для клиентов, развитие инноваций, образовательные инициативы, забота об экологии — направления, которые продолжит развивать Сбер Банк благодаря своим главным достижениям 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сами клиенты больше всего оценили расширение дистанционных сервисов: онлайн-оформление кредита «Купи авто со Сбер Банком», доставка карт почтой с опцией отслеживания трека, заключение договора эквайринга или заявки на регистрацию терминала без посещения офиса. Учитывая, например, тенденцию роста спроса диджитал-услуги за 2022 год поднялся до 51,7%, банк также обновил для удобства пользователей подписку СберПрайм, расширив ее онлайн-сервисами такси, каршеринга, здоровья, интернета и мобильной связи. В топ-10 онлайн-площадок, доступных для оплаты картами Сбер Банка, в 2022 году вошли Ozon, Wildberries, Lamoda, 21vek.by, E-dostavka, Belbet, БЖД, PM.BY, каршеринг Hello, а также сервис доставки еды DELIVIO. Для удобства клиентов банка держателям карт «Белкарт-Премиум» стали доступны денежные переводы на карты МИР, а также была запущена карта «Белкарт-Премиум» в российских рублях. У физических лиц появилась возможность открывать в Сбер Банке базовые счета, которые позволяют зачислять пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты социального характера без взимания комиссии. Благодаря обновлению мобильного эквайринга SBPOS бизнес-клиенты Сбер Банка вместо кассового аппарата теперь могут выполнять все задачи на обычном смартфоне. Помимо удобства, сервис помогает сократить объем бумажного мусора за счет выдачи электронных чеков, а при его использовании один смартфон заменяет собой сразу несколько устройств, которым необходима электроэнергия. Современные финансовые решения и технологии, которые Сбер Банк предоставляет своим клиентам, отметило и экспертное жюри национальной ежегодной премии в сфере инноваций и достижений банковской сферы «Банк года». В 2022 году Сбер подтвердил свое лидерство, получив первое место в номинации «Инновационный банк: продукты». Важным событием года стал переезд Сбер Банка в новую штаб-квартиру в центре Минска. Это здание на проспекте Независимости — прообраз банка будущего, где реализованы самые современные архитектурные и пространственные решения. Параллельно с завершением строительства штаб-квартиры велись работы по возведению еще двух корпусов комплекса, в которых также расположатся офисные помещения. Так Сбер Банк планирует создать вокруг своего нового здания точку притяжения для других представителей бизнес-среды. В соответствии со своей ESG-стратегией Сбер Банк открыл смарт-офисы с коворкингом, бесплатным интернетом, электронными кассирами, зелеными технологиями безбумажного офиса в Орше, Бобруйске, Солигорске и Пинске. Помимо этого, Сбер Банк продлил работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивался в 2022 году. Это позволило клиентам сэкономить время и позаботиться об экологии, ведь им не пришлось заказывать новую пластиковую карту. В 2022 году Сбер Банк получил от рейтингового агентства BIK Ratings оценку на уровне AA.esg – самую высокую среди финансовых учреждений Беларуси. Все благодаря таким проектам и инициативам банка как реализация системных социально-общественных инициатив, помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью, сортировка и переработка макулатуры и бытовых отходов, внедрение технологий безбумажного офиса, мероприятия по повышению энергоэффективности, а также стимулирование перехода клиентов Сбера на электротранспорт за счет выгодных условий по кредитам на покупку электромобилей. Кроме того, банк впервые опубликовал ESG-отчет и обнародовал данные по сокращению использования бумаги, тепло- и электроэнергии, а также объему инвестиций в социальные проекты. Среди них особое внимание уделено образовательным инициативам, среди которых Учитель для Беларуси, Sber Knowledge Week для студентов Белорусского государственного экономического университета и хакатону LEVEL UP WITH SBER, организованному совместно с Белорусским государственным университетом. В 2022 году Сбер Банк объявил о намерении разрабатывать AI-решения в соответствии с Кодексом этики в сфере искусственного интеллекта. Этим шагом он продемонстрировал готовность следовать принципам, которые сформулировали и приняли для себя ведущие компании и научно-исследовательские организации, также разрабатывающие и внедряющие в своей практике решения, основанные на AI-технологиях.