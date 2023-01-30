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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ЗАПУСТИЛ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
14:15 30.01.2023
ОАО «Технобанк» с 30 января 2023 года запускает кредитование физических лиц на цели финансирования недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках кредитного продукта «Милый дом» можно получить кредит на недвижимость.
Кредит предоставляется на цели финансирования приобретения квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, которые на момент заключения кредитного договора зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Размер кредита - от 15 до 500 тыс. белорусских рублей в зависимости от кредитоспособности, но не более 80% от цены приобретаемого объекта недвижимости.
Срок кредитования — до 15 лет (но не более количества лет, составляющих разницу между возрастом клиента на дату обращения в банк и общеустановленным пенсионным возрастом соответствующего пола).
Процентная ставка — 16,9% годовых.
Предусмотрена возможность досрочного погашения без взимания комиссии. Обеспечением кредита выступает залог жилья.
При этом в расчет совокупного дохода может приниматься доход близких родственников (не более двух). В таком случае с родственниками заключается договор поручительства.
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