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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ
11:24 30.01.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 28 января 2023 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 13,00% годовых; в долларах США- до 3,00% годовых.
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