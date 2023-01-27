ОАО «Белагропромбанк» с 28 января 2023 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 13,00% годовых; в долларах США- до 3,00% годовых.