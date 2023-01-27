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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УТВЕРЖДЕН ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ БАНКОМ РАЗВИТИЯ
09:56 30.01.2023
Постановлением Совмина № 62 от 25 января 2023 года утвержден план финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2023 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, объем финансирования составит 1,144 млрд рублей.
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