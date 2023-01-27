ЗАО «Цептер Банк» с 27 января 2023 года изменяет ставки по вкладам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозиту «Цептер 180 дней» на 180 дней ставка составит 2,5% годовых (USD) и 2,0% годовых (EUR), по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка - 2,2% годовых (USD) и 1,8% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 2,0% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR); «Цептер Аккорд» на 35 дней - 1,0% годовых (USD) и 0,8% годовых (EUR);