ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК С 27 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


17:49 27.01.2023

ЗАО «Цептер Банк» с 27 января 2023 года изменяет ставки по вкладам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозиту «Цептер 180 дней» на 180 дней ставка составит 2,5% годовых (USD) и 2,0% годовых (EUR), по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка - 2,2% годовых (USD) и 1,8% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 2,0% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR); «Цептер Аккорд» на 35 дней - 1,0% годовых (USD) и 0,8% годовых (EUR);
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2023
валюта курс
EUR 2.8763
USD 2.6395
RUB 3.8142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8692 +0.0042
USD 2.6409 +0.0014
RUB 3.8123 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8550 2.8640
USD 2.6360 2.6430
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 75.0000 100.0000
USD/RUB 69.0000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте