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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 27 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:49 27.01.2023
ЗАО «Цептер Банк» с 27 января 2023 года изменяет ставки по вкладам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по депозиту «Цептер 180 дней» на 180 дней ставка составит 2,5% годовых (USD) и 2,0% годовых (EUR), по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка - 2,2% годовых (USD) и 1,8% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 2,0% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR); «Цептер Аккорд» на 35 дней - 1,0% годовых (USD) и 0,8% годовых (EUR);
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