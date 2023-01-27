По итогам месяца работы ВТБ (Беларусь) по новой программе «Дальше – меньше» ее доля в общем объеме выдач кредитов наличными в офисах превысила 30%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за это время клиенты получили по ней 2,5 млн белорусских рублей. В рамках продукта заемщики могут оформить кредит с ежегодно снижаемой ставкой. При своевременном внесении платежей и в зависимости от срока кредита ее размер можно уменьшить на 7-9 п.п.

«Потребительские кредиты являются одним из самых востребованных продуктов у финансово активного населения в Беларуси. Поэтому мы решили поддержать ответственных заемщиков, запустив для них продукт на рыночных условиях, но с возможностью ежегодно снижать ставку по своему кредиту. На горизонте пяти лет клиент гарантированно может уменьшить размер ставки на 7-9 п.п. При этом мы внимательно следим за финансовой нагрузкой заемщиков, оценивая их риск-профили, чтобы не допустить чрезмерной закредитованности», – отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

Получить кредит наличными по программе «Дальше – меньше» можно во всех отделениях банка в республике. Заемные средства доступны на любые цели на сумму от 2 до 30 тысяч белорусских рублей сроком до 5 лет. При этом для получения кредита до 15 тысяч рублей потребуется только паспорт. В рамках продукта частичное или полное досрочное погашение доступно без каких-либо ограничений.

Программа «Дальше – меньше» запущена в декабре прошлого года. Оставить заявку и узнать информацию по ней можно на сайте банка или по телефону 250 (с мобильного). Оформление займа доступно в любом из 24 офисов или 50 кредитных центров ВТБ (Беларусь) по всей стране