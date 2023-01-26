28 января 2023 года в период времени с 03:00 до 05:00 ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) будет проводить плановые технологические работы на одном из программно-технических комплексов «Банковский процессинговый центр».

Как сообщает БПЦ, в указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей.

БПЦ обращает внимание, что комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени «Банковский процессинговый центр» в указанное время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.

БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.