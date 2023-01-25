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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ
12:59 26.01.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительные ограничения по некоторым операциям с платежными картами. Об этом сообщает Telegram-канал финучреждения.
Ранее Беларусбанк установил ограничение на денежные переводы в размере 400 белорусских рублей по карточкам Клуба «Бархат» и в размере 3000 белорусских рублей по иным дебетовым карточкам банка в календарные сутки.
С 2 февраля это ограничение будет действовать и при переводах между карточками банка одного клиента, а также на карточки банка «любимых» личных номеров. При этом ограничение клиент – владелец счета может отменить, позвонив в Контакт-центр по номеру 147, либо написав письменное заявление в учреждении банка.
Кроме того, с 2 февраля изменяются размеры ограничений по переводам денежных средств для получения наличных по коду в банкоматах (перевод «Хуткі»).
Теперь минимальная однократная сумма перевода должна составлять 10 белорусских рублей, максимальная – 100 белорусских рублей. Помимо этого, с использованием одной карточки в день (24 часа) можно провести не более 2 операций на сумму не свыше 200 белорусских рублей. В течение 4 дней (96 часов) максимальное количество операций с использованием одной карточки не должно превышать 6 на сумму не более 600 белорусских рублей. А за 30 дней (720 часов) с использованием одной карты можно совершить максимально 15 операций переводов на сумму не более 1500 белорусских рублей.
«Данные меры банк вводит для защиты клиентов и минимизации случаев хищения денежных средств со счетов держателей платежных карточек путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания», - поясняется в сообщении.
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