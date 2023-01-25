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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРИОРБАНКЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ОФОРМИТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ ДЛЯ РЕБЕНКА
10:11 26.01.2023
В «Приорбанк» ОАО по 28 февраля 2023 года можно бесплатно оформить «Яркую карту» для ребенка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, преимущества карты: манибэк 1% на покупки от 10 BYN, до 10% манибэка в сети партнеров программы лояльности KEYcard, ежемесячное начисление до 3% годовых на остаток по счету.
Кроме того, это возможность не только контролировать расходы детей, но и помогать копить на мечту, совершая простые бесплатные переводы со своей карточки Приорбанка на карточку ребенка в мобильном приложении Prior Online.
В рамках акции «Яркую карту» можно бесплатно оформить ребенку с 10 до 18 лет.
Узнать подробности и оформить карточку можно здесь.
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