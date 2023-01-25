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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО АЛЬФА БАНКА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
13:53 25.01.2023
Изменения в Перечень вознаграждений и Договор комплексного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк» вступили в силу с 25 и 24 января 2023 года соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в приложении 5 ДКБО «Особенности обслуживания карточки «Карта Nova» дополнены условия получения скидок и иных привилегий от партнера.
Кроме того, изменен размер вознаграждения за переводы со счетов физических лиц на счета, открытые в «Приорбанк» ОАО (USD, EUR), в ОАО "АСБ Беларусбанк" (EUR). Он установлен в размере 2% от суммы перевода.
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