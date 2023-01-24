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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ЭКВАЙРИНГА В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ С МАРТА
10:51 25.01.2023
Условия договоров эквайринга в ОАО «Белагропромбанк» изменятся.с
«С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в Общие условия договора эквайринга и Общие условия договора эквайринга в интернете», - говорится в сообщении финучреждения.
С общими условиями договора эквайринга (с изменениями с 1 марта 2023 года) можно ознакомиться здесь.
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