Условия договоров эквайринга в ОАО «Белагропромбанк» изменятся.с

«С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в Общие условия договора эквайринга и Общие условия договора эквайринга в интернете», - говорится в сообщении финучреждения.

С общими условиями договора эквайринга (с изменениями с 1 марта 2023 года) можно ознакомиться здесь.