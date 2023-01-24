ОАО «Белинвестбанк» начинает выдавать банковские гарантии для участия в госзакупках в России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, накануне завершилась регистрация Белинвестбанка в единой информационной системе закупок.

Банковская гарантия – один из способов обеспечить заявку и исполнение контракта в госзакупках. Банк возмещает заказчику гарантийную сумму, если поставщик или участник тендера не выполняют свои обязательства. Кроме того, банковская гарантия позволяет компании не выводить свои средства из оборота. В обычной же ситуации, когда банковские гарантии не используются, компания-поставщик переводит необходимую сумму на специальный счет, на котором она блокируется на весь срок исполнения контракта.

Долгое время российская сторона не принимала гарантии, выдаваемые белорусскими финансово-кредитными институтами. Ситуация изменилась благодаря реализации пилотного проекта по участию отечественных банков в процессе государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации.

Возможность Белинвестбанка выдавать гарантии, признаваемые в госзакупках на территории России, станет значительным шагом к упрощению доступа белорусских компаний на рынок соседнего государства, что позволит им увеличить продажи собственных товаров, работ и услуг. Причем закупки могут быть любого масштаба в различных сферах – от лекарственных средств до строительства инфраструктурных объектов.

Если клиент обслуживается в Белинвестбанке, ему следует обратиться к своему менеджеру, и он вышлет перечень необходимых документов, которые практически не отличаются от тех, которые требуются для осуществления любых других операций активного характера, например, кредитования.

Подробнее с информацией о банковских гарантиях можно ознакомиться здесь.