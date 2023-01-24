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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР SBER500


13:44 24.01.2023

Международный акселератор IT-стартапов Sber500 пригласил белорусских разработчиков и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Cбер Банк», программа рассчитана на 6 недель и вместе с обучением дает возможность найти клиентов и привлечь крупных инвесторов. Заявки принимают до 14 февраля 2022 года.

Группа Сбер запускает новую волну международного акселератора для технологических предпринимателей Sber500. Все этапы обновленной программы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы и нетворкингом по всему миру. Дополнительным преимуществом для участников станет то, что помимо Сбера, с выпускниками будут работать более 30 корпораций-партнеров. Регистрация продлится до 14 февраля 2023 года.

«На протяжении трех лет наш акселератор является знаком качества для стартапов. Запуская новый набор, мы стремились постарались сохранить все, что давало ценность программе: доступ к лучшим международным и российским экспертам, нетворкингу, ресурсам Сбера и его партнерской сети. Сейчас российские корпорации и инвесторы больше, чем когда-либо, заинтересованы в технологических решениях. Уверен, что решения, которые будут представлены в этом сезоне, получат их поддержку», – отметил первый заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк (РФ) Александр Ведяхин.

В акселераторе могут участвовать проекты с решениями в одном из 20 технологических направлений: реклама и маркетинг, геотаргетинг и картография, логистика, компьютерное зрение, телемедицина, сервисы для web 3.0, кибербезопасность и другие. Проекты, в которых задействованы технологии искусственного интеллекта, и решения для метавселенной и децентрализованных финансов (DeFi) получат дополнительную менторскую поддержку и возможность встроить свое решение в продукты Сбера. Проект международный и заявку могут подать стартапы со всего мира — приглашаются в том числе участники из Индии, Ирана, Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Северной Африки. Главное условие — у проектов уже должен быть MVP (работающая версия продукта), укомплектованная команда и первые продажи.

Программа рассчитана на 6 недель. Международные эксперты проведут диагностику бизнеса, дадут индивидуальные рекомендации по его ускорению, а также поделятся инсайтами успешного развития и позиционирования аналогичных проектов на рынках других стран. Весной 2023 года пройдет Демо-день, по итогам которого наиболее успешные выпускники получат инвестиции и возможность пилотировать свои решения в Сбере и корпорациях-партнерах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты.

«Только в прошлом году в акселераторе участвовало 45 стартапов из Беларуси. Большинство из них представляло проекты, связанные с электронной коммерций, логистикой, оптимизацией процессов и сервисами HR-tech. Также белорусские разработчики представили такие направления как виртуальная примерка одежды, оптимизация и аналитика маркетинга в сети, стриминговый сервис для артистов с продвижением, оптимизация маркетинговых компаний на основе искусственного интеллекта и Big Data, CRM и поиска клиентов по локации. Думаю, в этом году белорусские участники также смогут себя проявить и привлечь внимание международных экспертов», – рассказал председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов.

Выпускники трех предыдущих волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 миллиардов рублей, заключили свыше 2000 коммерческих контрактов, а годовой объем выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.
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