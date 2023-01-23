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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
12:14 24.01.2023
ЗАО «РРБ-Банк» с 24 января 2023 года снижает тарифы за международные платежи физических лиц в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, тариф за безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте с текущих счетов физических лиц/без открытия счета на счет получателя в другом банке за пределами Беларуси с отнесением расходов за счет плательщика составит: в долларах США и евро – 1,5% от суммы перевода, минимум 250 белорусских рублей; в иной валюте - 50 белорусских рублей.
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