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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ОТМЕНИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ SWIFT
10:46 24.01.2023
ЗАО «Банк «Решение» с 24 января 2023 года отменило ограничение по минимальной сумме для отправки физическими лицами международных переводов в иностранной валюте по системе SWIFT. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Ранее минимальная сумма перевода в валюте составляла 8 тыс. долларов или евро.
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