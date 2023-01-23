БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ОТМЕНИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ SWIFT

10:46 24.01.2023 ЗАО «Банк «Решение» с 24 января 2023 года отменило ограничение по минимальной сумме для отправки физическими лицами международных переводов в иностранной валюте по системе SWIFT. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения. Ранее минимальная сумма перевода в валюте составляла 8 тыс. долларов или евро.