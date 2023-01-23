ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает срок действия платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат», срок которых истекает в первой половине 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается автоматически продлить действие карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат» на один год с месяца окончания срока действия карточки, срок которых заканчивается в период с 31 января 2023 (01/23) по 30 июня 2023 (06/23) включительно.

Клиенты смогут пользоваться ими в течение года с месяца окончания срока действия карточки без их физического перевыпуска в случае принятия (акцепта) Публичной оферты (предложения) путем активации карточки после истечения срока ее действия.

Ознакомиться с порядком и условиями автоматического продления, а также с особенностями обслуживания платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат» с истекшим сроком действия можно по ссылке или по телефону Контакт-центра 147.