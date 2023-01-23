БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:23 23.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6278 белорусского рубля, 1 евро – 2,8678 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8291 белорусского рубля, 100 гривен – 7,1514 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8725 белорусского рубля.