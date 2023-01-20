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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРЕДЛОЖИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ТУРОПЕРАТОРАМ
13:00 23.01.2023
Сбер Банк (Беларусь) информирует о возможности открывать специальные счета для аккумулирования средств фондов ответственности туроператоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие специальных счетов в Сбер Банке доступно ассоциациям (союзам), которые создают фонд ответственности туроператоров. Ассоциация (союз) вправе открыть только один специальный счет в целях формирования, хранения и использования денежных средств фонда ответственности туроператоров в соответствии с целевым назначением.
Специальный счет открывается в порядке, установленном банковским законодательством, независимо от наличия в банке решений о приостановлении операций по счетам ассоциации (союза), о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ассоциации (союза). Необходимость создания фонд ответственности туроператоров регламентируется законом от 11 ноября 2021 г. №129-З «О туризме».
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