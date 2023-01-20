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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К ОПЛАТЕ СЕРВИСОВ ЯНДЕКСА ПО ВИРТУАЛЬНЫМ КАРТАМ БЕЛКАРТ
10:53 23.01.2023
В настоящий момент оплачивать сервисы Яндекса (в том числе такси) можно с помощью виртуальной карты БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ от ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, реквизиты карты (ее номер и срок действия) отображаются в интерфейсе мобильного приложения UP, значение CVC доставляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона владельца.
Для привязки карты к сервисам Яндекса необходимо, чтобы на ней была хотя бы небольшая сумма денег. Яндекс списывает их и возвращает для проверки карты.
Кроме того, виртуальной картой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно расплачиваться на сервисах Wildberries и Ozon.
Подробнее о виртуальной карте БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно ознакомиться здесь.
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