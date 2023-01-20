ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К ОПЛАТЕ СЕРВИСОВ ЯНДЕКСА ПО ВИРТУАЛЬНЫМ КАРТАМ БЕЛКАРТ


10:53 23.01.2023

В настоящий момент оплачивать сервисы Яндекса (в том числе такси) можно с помощью виртуальной карты БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ от ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, реквизиты карты (ее номер и срок действия) отображаются в интерфейсе мобильного приложения UP, значение CVC доставляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона владельца.

Для привязки карты к сервисам Яндекса необходимо, чтобы на ней была хотя бы небольшая сумма денег. Яндекс списывает их и возвращает для проверки карты.

Кроме того, виртуальной картой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно расплачиваться на сервисах Wildberries и Ozon.

Подробнее о виртуальной карте БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно ознакомиться здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2023
валюта курс
EUR 2.8494
USD 2.6308
RUB 3.8305
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8497 -0.0036
USD 2.6308 -0.0093
RUB 3.8305 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8220 2.8490
USD 2.6220 2.6340
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0830
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 68.4000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте