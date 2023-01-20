Ставка рефинансирования может быть снижена Национальным банком Беларуси в 2023 году до 10%. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В ЕАБР напомнили, что Нацбанк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 23 января на 0,5% до 11,5%.

«Решение объясняется замедлением инфляции и инфляционных ожиданий. Снижение ставки рефинансирования, скорее всего, не окажет влияния на процентные ставки кредитно-депозитного рынка, так как они резко снизились во второй половине прошлого года в условиях профицита ликвидности банков. Аналитики ЕАБР считают, что Нацбанк в текущем году может снизить ставку рефинансирования до 10% при условии замедления инфляции», - говорится в сообщении.