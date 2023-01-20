БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРОДЛЕВАЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП

16:59 20.01.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» продлевает по 1 октября 2023 года приостановление пополнения некоторых депозитов юридических лиц и ИП. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продлевается приостановление пополнения срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по действующим депозитным договорам, в том числе заключенным online, ставка по которым превышает: в USD/EUR – 4% годовых; в BYN - 8% годовых. По остальным вкладам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.