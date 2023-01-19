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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ С 20 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ
09:57 20.01.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 20 января 2023 года изменяет ставки для вновь заключаемых договоров по срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, евро и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 13,40% годовых; в евро - до 1,40% годовых; в российских рублях - до 10,50% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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