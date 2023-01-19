ОАО «Белагропромбанк» с 20 января 2023 года изменяет ставки для вновь заключаемых договоров по срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 13,40% годовых; в евро - до 1,40% годовых; в российских рублях - до 10,50% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.