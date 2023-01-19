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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ В ФЕВРАЛЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОРШЕ


17:46 19.01.2023

«Приорбанк» ОАО с 13 февраля 2023 года закрывает свое отделение в Орше (Базарная площадь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежденя, после 13 февраля операции с наличностью можно будет совершать в платежно-справочном терминале и банкомате, а также сдавать торговую выручку в другом месте в Орше - ТЦ «Центрум» (ул. Мира, 4).
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