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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ В ФЕВРАЛЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОРШЕ
17:46 19.01.2023
«Приорбанк» ОАО с 13 февраля 2023 года закрывает свое отделение в Орше (Базарная площадь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежденя, после 13 февраля операции с наличностью можно будет совершать в платежно-справочном терминале и банкомате, а также сдавать торговую выручку в другом месте в Орше - ТЦ «Центрум» (ул. Мира, 4).
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