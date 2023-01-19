БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ В ФЕВРАЛЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОРШЕ

17:46 19.01.2023 «Приорбанк» ОАО с 13 февраля 2023 года закрывает свое отделение в Орше (Базарная площадь). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежденя, после 13 февраля операции с наличностью можно будет совершать в платежно-справочном терминале и банкомате, а также сдавать торговую выручку в другом месте в Орше - ТЦ «Центрум» (ул. Мира, 4).