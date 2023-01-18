БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРИВЛЕК СУБОРДИНИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ ОТ АКЦИОНЕРОВ

12:57 19.01.2023 ОАО «Белгазпромбанк» сохранило в капитале субординированные ресурсы акционеров в общей сумме 4,96 млрд российских рублей на новый период. «Акционерная поддержка капитала укрепит финансовую устойчивость работы банка и будет содействовать реализации стратегического плана развития в целевых клиентских сегментах», - говорится в сообщении банка.