ОАО «Банк БелВЭБ» с 21 февраля 2023 года отменяет плату за зачисление белорусских рублей на банковские и иные счета денежных средств, поступивших по переводу на счета физических лиц – резидентов Республики Беларусь в сумме до 5000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за зачисление на банковские и иные счета денежных средств в размере свыше 5000 рублей составит 0,5% от поступившей суммы.

Кроме того, вводится плата за зачисление белорусских рублей на банковские и иные счета денежных средств, поступивших по переводу на счета физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь в размере 2% от поступившей суммы.

Соответствующие изменения с 21 февраля 2023 года вносятся в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».