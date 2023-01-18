|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
10:54 19.01.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 21 февраля 2023 года отменяет плату за зачисление белорусских рублей на банковские и иные счета денежных средств, поступивших по переводу на счета физических лиц – резидентов Республики Беларусь в сумме до 5000 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за зачисление на банковские и иные счета денежных средств в размере свыше 5000 рублей составит 0,5% от поступившей суммы.
Кроме того, вводится плата за зачисление белорусских рублей на банковские и иные счета денежных средств, поступивших по переводу на счета физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь в размере 2% от поступившей суммы.
Соответствующие изменения с 21 февраля 2023 года вносятся в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2023
Курсы в банках
на 19.01.2023
Конвертация в банках
на 19.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте