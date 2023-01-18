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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС РАЗБЛОКИРОВКИ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
09:55 19.01.2023
Для держателей карточек банков-клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) доступна услуга оперативной разблокировки банковской платежной карточки, заблокированной по причине неверного набора пин-кода, с помощью автоматизированной системы Interactive Voice Response (IVR).
Как сообщается на сайте БПЦ, разблокировать карточку без ожидания и соединения с оператором можно, позвонив по номеру телефона (+375-17) 299-25-25 с номера мобильного телефона, который держатель указал в анкете банка при оформлении банковской платежной карточки и ввести последние 4 цифры номера карточки.
Обязательная аутентификация держателя осуществляется автоматически по номеру мобильного телефона, а в случае неуспешной аутентификации по номеру телефона, неверно введенных четырех последних цифр номера карточки, если срок действия карточки истек или карточка находится в «горячем» стоп-списке, IVR соединит держателя со специалистом Службы сервиса клиентов.
БПЦ обращает внимание, что для получения услуги крайне важно достоверно указывать и своевременно обновлять информацию о номерах мобильных телефонов в базе данных банка.
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