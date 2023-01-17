БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

17:17 18.01.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет договор о комплексном обслуживании корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) дополнен порядком инициирования клиентами возврата ошибочно перечисленных денежных средств. Соответствующие корректировки в договор вступают в силу с 20 января 2023 года. Форма заявления на возврат денежных средств размещена на сайте банка.