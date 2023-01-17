С 23 января 2023 г. ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка Беларуси 18 января 2023 г. по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставка по кредиту овернайт снизится с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 11% до 10,5% годовых.

Нацбанк отмечает, что в последние месяцы наблюдается устойчивое замедление инфляции. В декабре 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 12,8%, агрегированный показатель трендовой инфляции – 10,2% годовых.

«Такая динамика потребительских цен положительно отражается на инфляционных ожиданиях экономических агентов. В соответствии с результатами опросов ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция в декабре 2022 г. уменьшилась до 12,6% с 14% в сентябре 2022 г.», - отмечают в Нацбанке

По мнению регулятора, в целом улучшение инфляционных ожиданий населения способствует сохранению притока рублевых средств в банковскую систему. Вместе с тем на фоне снижения процентных ставок депозитного рынка, произошедшего одновременно с уменьшением ставок кредитного рынка, сберегательная активность остается сдержанной, в том числе в силу повышенных инфляционных ожиданий.

«В этих условиях, с учетом ожидаемого дальнейшего замедления инфляции, правлением Национального банка принято решение о снижении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов. Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отметили в пресс-службе.