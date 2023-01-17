БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «СТАТУС-НАДЕЖНЫЙ»

11:46 18.01.2023 ОАО «СтатусБанк» с 18 января 2023 изменяет размер процентов по вкладу «Статус – надежный!». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по этому депозиту в белорусских рублях при сроке размещения 370 дней ставка составит 13,5% годовых.