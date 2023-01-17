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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
09:58 18.01.2023
ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января 2023 года изменяет размер процентных ставок по вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вновь оформляемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях ставки составят: «Марафон» (безотзывный) –12,5% годовых; «Марафон - плюс (безотзывный)» для нерезидентов – 12,5% годовых; «На 24 месяца безотзывный - выгодный» –14,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 2,5%. Размер процентов по вкладу изменяется одновременно с изменением ставки рефинансирования НБ РБ).
В финучреждении обращают внимание на то, что одно физическое лицо может иметь в банке только один действующий вклад «На 24 месяца безотзывный – выгодный». Разместить денежные средства в указанный вклад можно только в офисах банка.
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