ОАО «Белагропромбанк» предлагает заключить допсоглашение на приобретение автомобилей Geely.

«…c целью исключения ограничений минимально возможного размера процентов за пользование кредитом в течение грейс-периода ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам заключить дополнительное соглашение к кредитному договору на приобретение автомобилей марки Geely у официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ», заключенному в период с 14 марта .2018 года по 1 ноября 2021 года и действующему по состоянию на 23 января 2023 года», - говорится в сообщении финучрежения.

В соответствии с указанным дополнительным соглашением к кредитному договору из кредитного договора исключается условие о минимальном размере процентов за пользование кредитом, установленное в фиксированном значении в течение грейс-периода (периода, в течение которого проценты за пользование кредитом начисляются в пониженном размере).