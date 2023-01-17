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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПСОГЛАШЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ GEELY
17:38 17.01.2023
ОАО «Белагропромбанк» предлагает заключить допсоглашение на приобретение автомобилей Geely.
«…c целью исключения ограничений минимально возможного размера процентов за пользование кредитом в течение грейс-периода ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам заключить дополнительное соглашение к кредитному договору на приобретение автомобилей марки Geely у официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ», заключенному в период с 14 марта .2018 года по 1 ноября 2021 года и действующему по состоянию на 23 января 2023 года», - говорится в сообщении финучрежения.
В соответствии с указанным дополнительным соглашением к кредитному договору из кредитного договора исключается условие о минимальном размере процентов за пользование кредитом, установленное в фиксированном значении в течение грейс-периода (периода, в течение которого проценты за пользование кредитом начисляются в пониженном размере).
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