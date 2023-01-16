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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ОСНАСТИЛ ИНФОКИОСКИ ТЕЛЕФОННЫМИ ТРУБКАМИ ДЛЯ СВЯЗИ С КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ


09:53 17.01.2023

ОАО «Белагропромбанк» предоставило возможность связи с контакт-центром финучреждения посредством телефонной трубки в ряде инфокиосков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения интересующей информации по любым вопросам банковского обслуживания и любым банковским операциям клиенту необходимо взять трубку, а осуществление вызова произойдет автоматически.

Встроенная в инфокиоск телефонная трубка поможет в первую очередь тем клиентам, которые не обладают навыками пользования инфокиоском, и для которых важна вербальная коммуникация. Простое и удобное технологическое решение позволит оптимизировать процесс пользования устройством самообслуживания.

В настоящее время телефонными трубками оснащены более 45 инфокиосков Белагропромбанка.

В ближайшее время банк планирует довести количество инфокиосков, оснащенных трубками, до 55 штук, что существенно расширит возможности онлайн-консультирования клиентов в тех точках, где не предполагается присутствие специалистов на местах: в «безлюдных офисах», зонах с круглосуточным режимом работы.
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