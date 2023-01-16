|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОСНАСТИЛ ИНФОКИОСКИ ТЕЛЕФОННЫМИ ТРУБКАМИ ДЛЯ СВЯЗИ С КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ
09:53 17.01.2023
ОАО «Белагропромбанк» предоставило возможность связи с контакт-центром финучреждения посредством телефонной трубки в ряде инфокиосков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения интересующей информации по любым вопросам банковского обслуживания и любым банковским операциям клиенту необходимо взять трубку, а осуществление вызова произойдет автоматически.
Встроенная в инфокиоск телефонная трубка поможет в первую очередь тем клиентам, которые не обладают навыками пользования инфокиоском, и для которых важна вербальная коммуникация. Простое и удобное технологическое решение позволит оптимизировать процесс пользования устройством самообслуживания.
В настоящее время телефонными трубками оснащены более 45 инфокиосков Белагропромбанка.
В ближайшее время банк планирует довести количество инфокиосков, оснащенных трубками, до 55 штук, что существенно расширит возможности онлайн-консультирования клиентов в тех точках, где не предполагается присутствие специалистов на местах: в «безлюдных офисах», зонах с круглосуточным режимом работы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
Курсы в банках
на 17.01.2023
Конвертация в банках
на 17.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте