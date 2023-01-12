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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТ БЕЛАРУСБАНКА «ИПОТЕКА С НАМИ» МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО СТАВКЕ ОТ 1% ГОДОВЫХ
12:59 16.01.2023
С 16 января 2023 года кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерских программ можно оформить на более выгодных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», теперь процентная ставка в грейс-периоде составит от 1% годовых.
Кроме того, кредитом «Ипотека с нами» можно оплатить уже до 100% стоимости строящегося (приобретаемого) жилого помещения.
Подробную информацию можно получить на сайте банка или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.
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