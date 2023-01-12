С 16 января 2023 года кредит «Ипотека с нами» в рамках партнерских программ можно оформить на более выгодных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», теперь процентная ставка в грейс-периоде составит от 1% годовых.

Кроме того, кредитом «Ипотека с нами» можно оплатить уже до 100% стоимости строящегося (приобретаемого) жилого помещения.

Подробную информацию можно получить на сайте банка или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.