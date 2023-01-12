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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ НА 3 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ


11:51 16.01.2023

ВТБ (Беларусь) реализовал первую сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 3 млрд российских рублей сроком на полгода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заемные средства планируется направить на финансирование внешнеторговых проектов клиентов банка.

Банк привлек заемное финансирование на рыночных условиях. Средства ВТБ (Беларусь) направит на предоставление кредитов корпоративным клиентам всех сегментов бизнеса в республике, которые, в том числе работают с импортом товаров, услуг и сырья из России.

«Сегодня основной объем корпоративных кредитных сделок ВТБ (Беларусь) проводит в белорусских и российских рублях. Поэтому мы стремимся диверсифицировать свой портфель капитала, чтобы предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимые инструменты на рыночных условиях для ведения внешнеэкономической деятельности. За счет привлечения синдицированного кредита мы рассчитываем обеспечить рост финансовых показателей в 2023 году, расширив предоставление поддержки клиентам крупного, среднего и малого бизнеса», – прокомментировал финансовый директор, член правления ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

ВТБ (Беларусь) предоставляет кредиты компаниями всех сегментов бизнеса как в белорусских рублях, так и в валютах других стран. Финансирование может быть направлено на ведение текущей деятельности, а также реализацию инвестиционных проектов.

Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке более 26 лет и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Капитал по МСФО составляет 600 млн белорусских рублей. Банк представлен во всех крупных городах страны, оказывая услуги более 16,7 тысяч корпоративных и свыше 1 млн частных клиентов.
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