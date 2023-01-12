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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОМ БЕЛАРУСБАНКА


10:31 16.01.2023

Более 8000 клиентов воспользовались ипотечным кредитом ОАО «АСБ Беларусбанк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Там напомнили, что кредит «Ипотека Экспресс» появился на рынке страны два года назад. Его особенностью и конкурентным преимуществом по-прежнему остается возможность оформления под залог приобретаемого жилья без предоставления поручительства физических лиц и финансирование до 100% стоимости приобретаемого жилого помещения.

«За это время 8200 семей решили свой квартирный вопрос, оформив кредитов на общую сумму 346 млн рублей. Только за прошлый год заключено почти 5000 договоров на сумму более 200 млн рублей. Кредит «Ипотека Экспресс» по-прежнему - одно из лучших предложений на рынке с привлекательной ставкой 17,4% годовых», - отметили в пресс-службе.

Среди других преимуществ кредита — быстрое принятие решение по нему (клиент получает ответ в течение 1 рабочего дня после оформления заявки), а также возможность включения в совокупный доход кредитополучателя доходов его близких родственников.

В конце минувшего года для удобства клиентов Беларусбанк реализовал еще одну полезную опцию для своих клиентов — возможность подачи заявки на кредит «Ипотека Экспресс» в Интернет-банкинге.

Теперь держатели карточек банка могут в любое удобное время оформить заявку без посещения Ипотечного офиса.
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